Политтехнолог Кочетков заявил, что танк ВС РФ "Армата" является "украинской разработкой"

Эксперт рассказал, что российский танк создан по разработкам "Ноты" Харьковского завода.

Политтехнолог Александр Кочетков заявил, что танк Вооруженных сил РФ "Армата" является "украинской разработкой", так как армия взяла те разработки, которые находились на территории Украины еще во время Советского Союза. Эксперт пояснил, что документы много десятилетий назад хранились на Харьковском заводе, на их основе был создан такой танк как "Нота". По мнению местного аналитика, "Нота" является прообразом для "Арматы". Он уточнил, что речь идет о "корявом реализации украинского проекта". Спикер добавил, что также российские силы произвели доработки и модернизации "Сатаны" для своего "Воеводы".

Это революционный танк, в своё время разработанный здесь. Он имеет необитаемую башню, поэтому он значительно более защищённый по отношению к экипажу. Александр Кочетков, политтехнолог

Специалист добавил, что у "Арматы" есть определенные недостатки. Однако Кочетков не стал приводить никаких доказательств своим словам. Ранее стало известно о том, что в феврале 2023 года в зону боевых действий на специальной военной операции отправится ударный вариант робота "Маркер", который будет обладать возможностью определения танков Abrams и Leopard американского и немецкого производства соответственно.

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Фото и видео: YouTube / Yuriy Romanenko