Артамонов рассказал, что "Армата" сделает со своими американскими конкурентами

Эксперт сравнил характеристики российского и американского танков.

Военный эксперт рассказал, что танк "Армата" сделает со своими американскими конкурентами. В интервью изданию "Украина.ру" Александр Артамонов объяснил, что российская техника превосходит танкостроение Вашингтона на 30 лет. Аналитик заявил, что Пентагон не имеет тех марок стали и сплавов, какие использует РФ при разработке собственного танка. За счет легкой стали Т-14 может быстрее и резвее перемещаться по территории. Также США уступают Москве по вопросу динамической защиты танка, которая превосходит показатели Т-90 М1 "Абрамс".

У американцев четыре члена экипажа, у нас три. Почему? У нас есть автомат заряжания. Что это доказывает? А то, что у нас автоматизация боевого процесса даже на момент разработки "Т-90" уже была выше американской. Александр Артамонов, военный эксперт

Аналитик инапомнил журналистам, что "Абрамс" создан более 40 лет назад, в то время как "Армата" является танком последнего поколения. Техника уже поступает в вооруженные части РФ.

Артамонов: ракета "Нептун" не лезет ни в какие ворота.

Фото и видео: YouTube / Украина • РУ

Фото: Миноброны России