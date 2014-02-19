Артамонов: ракета "Нептун" не лезет ни в какие ворота

Военный аналитик объяснил, почему считает новую ракету ВСУ устаревшей.

Военный эксперт Артамонов: ракета Вооруженных сил Украины "Нептун" не лезет ни в какие ворота. Об этом специалист сообщил в интервью местному изданию "Украина.ру". По словам аналитика, по своей сути данное оружие представляет из себя дозвуковую советскую ракету Х-35, которая уже давно была снята с производства. Она устарела по параметрам тихоходности, дальности, боеготовности. Гость программы напомнил журналистам о том, что когда военные испытывали на полигоне "Нептун", он не сработал, но при этом Киев ничуть этому не удивился.

Однажды эта ракета передумала лететь в цель, развернулась и решила вернуться в точку отправления, то есть туда, откуда ее запустили, только механизм самоликвидации позволил избежать трагедии. Вот такая "замечательная" техника. Тут какие-то комментарии будут излишни. Александр Артамонов, военный эксперт

Аналитик напомнил, что раньше Украина действительно считалась передовой республикой Советского Союза в области машиностроения и изготовлению боевой техники. Артамонов подчеркнул, что "мозги у людей все еще на месте", но при этом он не может пожелать украинцам успехов, так как созданная техника будет направлена против самопровозглашенных республик Донбасса.

Артамонов заявил об отсутствии у НАТО шансов в борьбе с Россией на море.

Фото: www.mil.gov.ua