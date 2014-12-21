В СМИ раскрыли задачи для нового украинского радиолокационного комплекса.

Defense Express: РЛС "Минерал-У" сможет работать вместе с ЖК-360МЦ "Нептун". Украинские журналисты опубликовали в собственном Twitter-аккаунте ролик, на котором показала новая загоризонтная радиолокационная станция.

Сейчас РЛС, смонтированные на новом для военных шасси Tatra T815 8х8, проходят последнюю проверку перед их передачей Вооруженным силам Украины в рамках выполнения государственного оборонного заказа. публикация Defense Express

Эксперты объяснили, что РЛС "Минерал-У" умеет не только обнаруживать объекты различного типа, но также и обеспечивает целеуказание для ударного вооружения. В частности, станция может функционировать в связке с украинским ракетным комплексом "Нептун". В Киеве последнее оружие считают "уничтожителем" Крымского моста.

На Украине признали уязвимость американского F-35 перед российскими РЛС.

Фото и видео: Twitter / DEFENSE EXPRESS

