К югу от Нептуна обнаружена новая экзопланета

Метод определения радиальной скорости (RV) позволил на сегодняшний день обнаружить более 600 экзопланет.

Используя метод лучевых скоростей, международная группа астрономов обнаружила новую внесолнечную планету, вращающуюся вокруг ближайшей звезды, известной как GI 410. Обнаруженный инопланетный мир был классифицирован как экзопланета размером с Нептун с массой не менее 8,4 массы Земли. Об открытии было сообщено 4 апреля на сервере предварительных публикаций arXiv.

Метод определения радиальной скорости (RV) для обнаружения экзопланет основан на выявлении изменений в скорости центральной звезды, вызванных изменением направления гравитационного притяжения невидимой экзопланеты, которая вращается вокруг звезды. Теперь группа астрономов во главе с Андресом Кармоной из Университета Гренобль-Альпы во Франции сообщает об обнаружении еще одной экзопланеты с использованием метода RV. Открытие было сделано с помощью спектрополяриметра ближнего инфракрасного диапазона SPIRou на Канадско–Франко-Гавайском телескопе (CFHT). Наблюдения были дополнены данными оптического велосиметра SOPHIE в обсерватории Верхнего Прованса.

Мы наблюдали за звездой в ближнем инфракрасном диапазоне с помощью спектрополяриметра и велосиметра SPIRou, а также в оптическом диапазоне с помощью велосиметра SOPHIE. Велосиметры SPIRou показывают устойчивый периодический сигнал с периодом P=6,020±0,004 дня. Сигнал восстанавливается в необработанных данных LBL [построчно] и в двух методах PCA [анализа главных компонент], используемых для коррекции систематических ошибок и остатков коррекции по теллурическому потенциалу. авторы исследования

Недавно обнаруженная планета, получившая обозначение GI 410 b, имеет минимальную массу 8,4 массы Земли и обращается вокруг своей звезды каждые 6,02 дня на расстоянии около 0,053 а. е. от неё. Однако, учитывая, что GI 410 b не проходит перед своей родительской звездой, её радиус по-прежнему остаётся неизвестным.

Звезда-хозяин GI 410, расположенная примерно в 39 световых годах от нас, примерно в два раза меньше и легче Солнца. Температура поверхности звезды составляет 3842 К, а её возраст оценивается в 480 миллионов лет, поэтому она является одной из самых молодых звёзд поблизости. Учитывая, что GI 410 b находится очень близко к своей звезде, астрономы подчеркнули, что она может активно взаимодействовать с высокоэнергетическим излучением и потоками частиц звёздного ветра от GI 410. Они подсчитали, что GI 410 b может получать в 20,4 раза больше солнечной радиации, чем Земля.

Помимо обнаружения Gl 410 b, были найдены предварительные доказательства существования двух дополнительных планетарных сигналов с периодами 2,99 и 18,7 дня. Однако для подтверждения планетарной природы этих сигналов необходимы дальнейшие наблюдения.

Для полного использования всех проведённых измерений и окончательного подтверждения или опровержения планетарной природы этих сигналов необходимы дальнейшие измерения и усовершенствование методов восстановления данных в диапазоне |Vtot|<10 км/с авторы научной статьи

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Фото: Science Advances (2025). DOI: 10.1126/sciadv.adt1691