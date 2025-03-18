Глава Украины рассказал о применении нового оружия на поле боя.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил о применении украинских дальнобойных ракет "Длинный Нептун", а также испытании беспилотников с дальностью полета до трех тысяч километров. Соответствующей информацией глава государства поделился со своими подписчиками в видеообращении, опубликованном в его социальных сетях. Иностранный политик не раскрыл аудитории технические характеристики дальнобойных ракет, а также данные о том, по каким целям оружие было использовано.

Есть хорошие новости о дальнобойных дронах. Наш дрон на 3 тысячи километров прошел испытания… Сегодня же докладывали о применении украинских ракет - "Длинного Нептуна". Можно сказать, довольны результатами поражений. Владимир Зеленский, глава Украины

Ранее министр киевского режима по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин указал общественности, что страна располагает ракетами-дронами "Пекло", которые могут поражать цели на расстоянии до 700 километров. А Владимир Зеленский 24 августа 2024 года упоминал об испытании других ракет-дронов - "Паляница". Украинский министр по обороне Рустем Умеров 4 декабря 2024 года сообщал о начале серийного производства данного вида оружия.

Зеленский оценил слова Путина о согласии на перемирие.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України