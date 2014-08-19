Зеленский назвал слова Путина о режиме прекращения огня "предсказуемыми".

Москвая "фактически готовит отказ" от режима тишины в зоне боевых действий на украинской территории. такого мнения придерживается лидер киевского режима Владимир Зеленский. Соответствующую позицию иностранный политик огласил народу в своем очередном видеообращении, опубликованном в социальных сетях.

Сейчас мы все услышали из России очень предсказуемые, очень манипулятивные слова Путина в ответ на идею тишины на фронте — он фактически готовит отказ. Владимир Зеленский, глава Украины

Ранее российский президент Владимир Путин 13 марта указал, что Москва согласна с предложением о режиме прекращения огня, которое обсуждалось на двусторонних переговорах Украины и США в Джидде двумя днями ранее. Однако Кремль подчеркнул, что в этом вопросе есть определенные нюансы. В числе тем, которые нужно обсудить с Вашингтоном, он упомянул ситуацию с Вооруженными силами Украины, расположившимися на территории Курской области. В условиях российского наступления, "для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток", отметил Владимир Путин. Глава России задался вопросом о том, что сейчас надо делать с остающимися в регионе Вооруженными силами Украины.

Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие, просто сдаться в плен? Владимир Путин, президент РФ

Зеленский прокомментировал отступление ВСУ в Курской области.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України