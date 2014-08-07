Зеленский прокомментировал отступление ВСУ в Курской области

Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил журналистам, что ВС РФ "пытаются максимально давить на военные силы Украины" в Курской области. Он подтвердил отступление войск и подчеркнул, что это делается ради сохранения жизней бойцов.
Военное командование делает то, что должно делать: сохраняет максимум жизней наших воинов.
Владимир Зеленский, Президент Украины
Украинский Президент также отметил успех по результатам вчерашних переговоров с представителями США в Джидде. Он заявил, что Украина согласилась на перемирие, чтобы показать Дональду Трампу, что она действительно готова к прекращению огня.
Это первая большая конструктивная беседа между нашими командами: есть положительный результат по восстановлению помощи от США. Я настроен очень серьезно и для меня важно закончить войну, я хочу, чтобы президент США это видел, чтобы Европа, все были в союзе, чтобы побудить Россию к окончанию войны*. Поэтому моя реакция была – мы готовы к формату тишины на 30 дней в том формате, который нам предложила американская сторона
Владимир Зеленский, Президент Украины
Зеленский отметил, что на возможных переговорах с Россией в будущем, Украина не будет признавать утрату ряда территорий. Он также заявил, что в случае отказа РФ от временного перемирия США предпримут серьезные шаги для усиления украинской стороны.
Президент также прокомментировал вопрос, касающийся выборов. Он в очередной раз сказал, что они будут возможны только в случае окончания боевых действий и отмены военного положения в стране.
Ранее на Piter.TV: "Челночные переговоры": стало известно, чем обернется американо-украинская встреча в Джидде.
* Согласно Роскомнадзору, российская спецоперация в Украине не является "нападением, вторжением или объявлением войны".
Фото: Telegram / Zelenskiy Official
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