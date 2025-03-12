"Челночные переговоры": стало известно, чем обернется американо-украинская встреча в Джидде

По мнению политолога Марата Баширова, дипломатический "пинг-понг" между Москвой, Киевом и Вашингтоном может сильно затянуться.

Накануне в Саудовской Аравии состоялась встреча украинской и американской делегаций. В результате переговоров стороны сделали совместное заявление, из которого следует, что Украина готова немедленно прекратить огонь в конфликте с Россией на 30 дней.

Помимо прочего стало известно, что украинская сторона и американская согласились как можно скорее заключить сделку по разработке полезных ископаемых. В свою очередь представители США обязались отменить паузу в обмене разведданными с Украиной и предоставлении государству военной помощи.

Об итогах встречи и о том, что последует за ней, в беседе с "Вечерним Петербургом" высказался Марат Баширов – профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ.

Так, политолог отметил, что роль Владимира Зеленского в мирных переговорах сведена к минимуму, и украинская администрация фактически ни на что не влияет.

Переговоры вел Андрей Ермак. Да и переговоров не было Было такое принуждение украинцев к подчинению. Дескать, вы, во-первых, разберитесь, кто тут главный, – мы или британцы. А то вы британцам наобещали, а на самом деле деньги-то вам давали мы. Британия вообще седьмая в Европе по количеству денег, которые они предоставили Украине. Тем не менее, 16 января подписали столетний договор между Британией и Украиной. Очень смешной по сути – что и военные базы британцы в Черном море хотят, и земли сельскохозяйственные, и редкоземельные металлы. Марат Баширов, профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ

По мнению Баширова, Президент Дональд Трамп "перехватил инициативу" у британцев, чтобы уверенно двигаться по "наиболее легкому" для него внешнеполитическому треку.

На самом деле первой задачей у команды Трампа было отодвинуть британцев. Почему метался Зеленский? Потому что у британцев есть чем его лично держать на поводке. Американцы держат деньгами, но британцы здесь, что называется, бегали быстрее. Вторая часть — та, которая касается мира. Она для Трампа наиболее легкая в реализации, чтобы представить, что он что-то сделал на внешнеполитическом треке. Вообще американский президент отвечает в первую очередь за внешнюю политику. Во внутренней же он очень серьезно ограничен и конституцией, и судебной системой. Марат Баширов, профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ

Политолог упоминает "иранский вопрос", торговые войны США с Канадой и Китаем, а также трудности во взаимоотношении с Евросоюзом. Конфликт в Украине на фоне всего перечисленного кажется американскому лидеру наиболее простым.

Во-первых, угроза войны против Ирана. Трамп туда отправил вооружение, полуторатонные бомбы. Тут же выступил эмир Катара и предупредил: если вы собираетесь бомбить иранскую Бушерскую АЭС, если вам не нравится иранская программа, то имейте в виду, что эта атомная станция стоит на берегу Персидского залива, и через два дня весь он будет отравлен радиоактивными материалами. Жизнь в Катаре, в ОАЭ, Омане в этом случае просто прекратится. У них нет естественной пресной воды, они опресняют морскую. Но представьте – вся морская вода будет заражена. Нет таких реагентов, которые позволяют ее очищать. Такой вот сложный внешнеполитический трек. Марат Баширов, профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ

Баширов подчеркивает, что несмотря на простоту "украинского кейса", в уравнении с ним также присутствует Россия, которой нужно не обсуждаемое в Джидде перемирие, а гарантии безопасности.

Нам нужны гарантии безопасности, это совершенно другое. Гарантии безопасности достигаются за счет международных соглашений, которые с другой стороны пописывают члены НАТО и американцы. Речь идет именно о формате международного договора. Понятно, что и это можно нарушить и денонсировать, но тем не менее. Это уже не слова. И будет видно, двигаются ли они, например, по созданию только открытых торговых портов или собираются там еще и военные базы создавать. А это уже дает нам новые правовые основания для проведения, например, второй специальной военной операции. Вот это тоже надо держать в голове. Марат Баширов, профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ

Дополнительная сложность в начатом процессе мирных переговоров заключается, по мнению политолога, и в том, что для России пока что никто не озвучил список условий. В то же время у РФ также есть свои непреложные условия, а именно: 4 уже включенных в состав страны региона, зона безопасности и "никакого НАТО".

Это, конечно, непростая история. Насколько я понимаю, сейчас будет "челночная дипломатия". То есть то же Уиткофф, например, приедет в Москву, что-то расскажет Ушакову или Лаврову, или обоим. После этого уедет к Трампу или созвонится с госсекретарем Рубио. Опять дернут украинскую делегацию, скажут: русские видят вот так, что вы думаете? Вот эта "челночная дипломатия" – на самом деле пока единственное достижение всего этого переговорного процесса. Вот этот "пинг-понг" может продолжаться очень долго. И очень важно – это не остановит военные действия. Мы не уступим. Пока эта "челночная дипломатия" будет продолжаться, мы не остановимся. Марат Баширов, профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ

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Фото: Agence France-Presse / Saul Loeb