США возобновляют военную и разведывательную помощь Украине

В Джидде состоялась встреча украинской и американской делегаций.

В Саудовской Аравии прошла встреча представителей американской администрации и украинской делегации по вопросу урегулирования боевых действий. Согласно данным Reuters, по итогам мероприятия США незамедлительно возобновляют обмен разведданными и поставки военной помощи Украине.

Также стало известно, что украинская сторона выразила готовность принять предложение штатов по немедленному прекращению огня на 30 дней при том условии, что Россия тоже будет готова прекратить боестолкновения в зоне спецоперации.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Америка "как можно скорее" ждет ответа Москвы на предложение о прекращении огня.

Руководитель администрации Зеленского Андрей Ермак в свою очередь заявил, что страны согласились как можно скорее заключить сделку о разработке украинских ресурсов.

В своем Telegram-канале Владимир Зеленский подтвердил, что украинская сторона отказалась от собственного плана перемирия на воде и в воздухе, но согласилась на план американцев о полном прекращении огня.

Ранее мы рассказывали, что Трамп требует от Канады стать 51-м штатом США, чтобы избежать торговой войны.

Фото: Agence France-Presse / Saul Loeb