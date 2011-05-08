Трамп требует от Канады стать 51-м штатом США, чтобы избежать торговой войны

Глава США отреагировал введенные канадским Онтарио пошлины на электроэнергию для штатов.

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social отреагировал на введение канадским Онтарио 25-процентного увеличения налога на электроэнергию для Америки. Он также анонсировал новые экономические меры против Каналы.

В частности, Трамп рассказал, что поручил министру торговли с 12 марта повысить пошлины на канадские металлы – сталь и алюминий – до 50%. Американский лидер потребовал от Канады немедленно снизить пошлины на молочную продукцию из США. В противном случае, по его словам, США примут еще больше экономических мер влияния на страну.

Вскоре я объявлю чрезвычайное положение в области электроснабжения в зоне, находящейся под угрозой. Это позволит США быстро принять необходимые меры для устранения этой оскорбительной угрозы со стороны Канады. Если Канада не отменит другие вопиющие и давно действующие пошлины, 2 апреля я существенно увеличу пошлины на автомобили, ввозимые в США, что, по сути, навсегда закроет автомобильное производство в Канаде. Дональд Трамп, Президент США

Ко всему прочему, Дональд Трамп заявил, что присоединение Канады к США в качестве 51-го штата – это "единственное, что имеет смысл" в условиях угрозы возникновения торговой войны двух государств.

Это приведет к полному исчезновению всех тарифов и всего остального. Налоги канадцев будут существенно снижены, они будут более защищены в военном и ином отношении, чем когда-либо прежде, больше не будет проблемы Северной границы, а величайшая и самая могущественная страна в мире станет больше, лучше и сильнее, чем когда-либо — и Канада будет играть в этом большую роль. Искусственная линия разделения, проведенная много лет назад, наконец исчезнет, и у нас будет самая безопасная и красивая страна в мире. И ваш блестящий гимн „О, Канада" будет продолжать звучать, но теперь он будет представлять великий и мощный штат в составе величайшего государства, которое когда-либо видел мир! Дональд Трамп, Президент США

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Фото: Скриншот из Truth Social