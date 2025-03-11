Подполковник прокомментировал самый массированный налет БПЛА на Москву с начала СВО.

В ночь на вторник 11 марта силы Минобороны РФ уничтожили 337 украинских беспилотников. По данным министерства, над Курской областью было сбито 126 БПЛА, над Московской – 91, над Брянской – 38, над Белгородской – 25, 22 – над Рязанской областью и 10 над Калужской.

Как сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, в результате атаки дронов в Подмосковье пострадали 18 человека. Трое из них – дети. Еще 2 человека погибли. По факту всей ситуации в Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте.

Ответственность за произошедшее украинские власти на себя не берут. В то же время советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук и подполковник запаса Олег Иванников в беседе с "Вечерним Петербургом" заявил, что за случившимся может стоять Франция.

Зеленский уже давно использует терроризм как метод политической борьбы, только сегодня произошла самая массированная атака на российские регионы. Она обусловлена и переговорами между США и Украиной в Саудовской Аравии, назначенными на 11 марта, но в первую очередь за этой атакой стоят военные и специальные службы Французской Республики, которые предоставили киевским террористам навигационные данные объектов для сегодняшнего налета. Олег Иванников, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук

Иванников предположил, что Президент Франции Эмманюэль Макрон стремится занять лидирующее положение в Евросоюзе. Не исключено, что в будущем он займет место министра обороны новой европейской армии или председателем комитета объединенных штабов, что равносильно должности верховного главнокомандующего.

Макрон это отлично осознает, и сейчас для него организация удара по России является подтверждением его решимости продолжать борьбу с нашим государством на территории Украины. Макрон является непримиримым противником российской государственности, внешней политики нашей страны. Он принял решение бороться с РФ военными способами, и поэтому осмыслить сегодняшнюю массированную атаку на Москву нам предстоит в течение некоторого времени. Нельзя сейчас делать поспешных выводов. Олег Иванников, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук

Иванников считает, что Россия имеет дело с новым противником в виде объединенной Европы "под французским началом".

Макрон давно готовился на роль руководителя объединенной Европы, и сейчас его шансы достаточно велики. Сегодняшним ударом по российским регионам он самоутверждается среди европейских коллег, общественно-политических деятелей, подтверждает свой военный потенциал, а также попутно решает (как и Зеленский) задачу информационного характера. Олег Иванников, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук напомнил, что Франция потерпела серьезное политическое поражение, утратив влияние в ряде африканских республик, откуда были выведены французские войска. Сегодня Макрон стремится вернуть былое влияние и для того "полностью нацелился на Украину".

В комплексе эта атака БПЛА также связана с успехами российской группировки войск в Курской области, где вооруженные силы Украины потерпели полное поражение. Некоторые подразделения ВСУ находятся в тактическом окружении, и для того чтобы разбавить информационную повестку, Зеленский вместе с западными советниками из Франции принял решение о нанесении массированного удара по российским региона. Олег Иванников, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук

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