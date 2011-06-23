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Саперы МЧС обезвредили боеголовку украинской ракеты "Нептун" в Курской области

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В ГУ МЧС рассказали о работе над ликвидацией боеприпасов ВСУ.

Российские специалисты из регионального управления экстренного ведомства страны обезвредили боевую часть украинской ракеты "Нептун",  находившейся на территории приграничного района в Курской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы ГУ МЧС РФ. Известно, что задача выполнена пиротехническим подразделением. Работа экспертов проведена в рамках 170 выездов, в которых спасатели обезвредили порядка 1,4 тысячи снарядов противника. В этом списке находятся и боеприпасы западного изготовления.

Обезвредили боевую часть ракеты "Нептун". Она обнаружена при обследовании Курской области. Противокорабельная ракета запущена ВСУ и уничтожена специалистами МЧС России на месте.

пресс-служба ГУ МЧС РФ

В многокомнатной квартире на Тимуровской улице в пожаре пострадал мужчина.

Фото и видео: ГУ МЧС России

Теги: гу мчс, курская область, нептун, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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