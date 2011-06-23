Саперы МЧС обезвредили боеголовку украинской ракеты "Нептун" в Курской области

В ГУ МЧС рассказали о работе над ликвидацией боеприпасов ВСУ.

Российские специалисты из регионального управления экстренного ведомства страны обезвредили боевую часть украинской ракеты "Нептун", находившейся на территории приграничного района в Курской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы ГУ МЧС РФ. Известно, что задача выполнена пиротехническим подразделением. Работа экспертов проведена в рамках 170 выездов, в которых спасатели обезвредили порядка 1,4 тысячи снарядов противника. В этом списке находятся и боеприпасы западного изготовления.

Обезвредили боевую часть ракеты "Нептун". Она обнаружена при обследовании Курской области. Противокорабельная ракета запущена ВСУ и уничтожена специалистами МЧС России на месте. пресс-служба ГУ МЧС РФ

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Фото и видео: ГУ МЧС России