В "Антонове" оценили преимущества F15EX Eagle II над F-35 Lightning II.

На Украине признали уязвимость американского F-35 перед российскими РЛС.Такое мнение высказал в интервью местному изданию Defense Express главный конструктор госпредприятия "Антонов" Александр Лось. Специалист полагает, что наилучшим вариантом для Военно-воздушных сил страны будет получение F-15EX от ВВС США. Пока что основу боевой авиации составляют устаревшие советские истребители Су-27 и МиГ-29.

Мы должны понимать, что тот же F-35 не поможет Украине даже после вступления в НАТО. Потому что мы находимся на границе с Россией, сплошного радиолокационного поля русской армии, которая уже способна фиксировать малозаметные объекты. бывший директор "Антонова"

Лось предлагает Украине сделать ставку именно на использование новейшей американской модели самолета F15EX Eagle II, так как F-35 Lightning II может не быть эффективным из-за использования с российской стороны мощных радиолокационных систем. По словам эксперта, Киев способен создать работающую систему противовоздушной обороны только совместно с Прибалтикой и Польшей.

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Фото и видео: defence-ua.com