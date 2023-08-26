Российские военные уничтожили украинскую РЛС в Днепропетровской области

Игорь Конашенков рассказал об успехах военных на СВО.

Российские военнослужащие за минувший день на специальной военной операции поразили пункт управления украинской 100-й бригады территориальной обороны. Объект противника располагался вблизи населенного пункта Торское на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 августа сделал официальный представитель министерства по обороны России.

В районе Чугуево Днепропетровской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российские войска улучшили положение на Купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России