  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:06
20
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Российские военные уничтожили украинскую РЛС в Днепропетровской области

0 0

Игорь Конашенков рассказал об успехах военных на СВО.

Российские военнослужащие за минувший день на специальной военной операции поразили пункт управления украинской 100-й бригады территориальной обороны. Объект противника располагался вблизи населенного пункта Торское на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 августа сделал официальный представитель министерства по обороны России. 

В районе Чугуево Днепропетровской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российские войска улучшили положение на Купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: днепропетровская область, игорь конашенков, минобороны, рлс, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии