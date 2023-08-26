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Российские войска улучшили положение на Купянском направлении

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Игорь Конашенков рассказал о работе "Запада" на СВО.

"Западная" группировка сил ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии за последние сутки проведения специальной военной операции улучшила свое положение на Купянском направлении по переднему краю. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 августа сделал официальный представитель министерства по обороны России.  Генерал-лейтенант  добавил, что за день отражено пять атак со стороны штурмовых отрядов 115-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 68-й егерской бригад ВСУ вблизи населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское, Райгородка и Новоегоровка Луганской народной республики.

Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, а также две гаубицы Д-20.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт пояснил, что в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области российскими военными уничтожен полевой склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны противника.

На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 200 человек за сутки.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, купянское направление, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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