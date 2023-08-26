Игорь Конашенков рассказал о работе "Юга" на СВО.

Вооруженные силы за последние сутки в зоне проведения специальной военной операции потеряли на донецком направлении до 225 солдат, а также три броневика и четыре гаубицы: две единицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 августа сделал официальный представитель министерства по обороны России. Представители "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией смогли отразить шесть атак штурмовых групп противника вблизи Миньковки, Клещеевки и Красногоровки в Донецкой народной республики.

Также в районе населенного пункта Нетайлово Донецкой Народной Республики уничтожен полевой склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

МО РФ показало видео уничтожения опорного пункта ВСУ и бронетранспортера США.

Фото и видео: Минобороны России