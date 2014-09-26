МО РФ показало видео уничтожения опорного пункта ВСУ и бронетранспортера США

Задача выполнена в зоне СВО.

Вооруженные силы России в зоне проведения специальной военной операции уничтожили опорный пункт украинских националистов и бронированный транспортер М113 американского производства при помощи FPV-беспилотников. Ролик с выполнением боевой задачи распространился по социальным сетям. Первое видео сделано при помощи дрона. В кадре аппарат заснял окопанную траншейную линию и двух бойцов противника, которые скрываются в опорном пункте. Далее следует трансляция с дрона, который подлетает к опорнику и ликвидирует цель ВСУ. На другом видеоматериале БТР М113 двигается по проселочной дороге, но затем над ним нависает беспилотник. БПЛА догоняет его и поражает этот вид техники.

В Минобороны России сообщили об отражении пяти контратак на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России