Ярослав Якимкин рассказал о работе "Запада".

Штурмовые подразделения "Западной" группировки войск на купянском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции отразили пять контратак Вооруженных сил Украины, а также заняли три опорных пункта. Соответствующей информацией на регулярном брифинге с журналистами от 26 августа поделился местный офицер пресс-службы "Запада" Ярослав Якимкин. Он добавил, что армейская и штурмовая авиация совершили 14 ударов по объектам скопления живой силы противника. Специалисты овладели тремя опорными пунктами ВСУ и ликвидировали порядка 40 военнослужащих.

Отражено пять контратак силами до взвода каждая при поддержке бронетехники и состава 43-й, 44-й и 115-й отдельных механизированных и 68-й отдельной егерской бригады. Ярослав Якимкин, офицер "Запада"

Эксперт заметил, что артиллерия группировки и тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" поразили на СВО за минувший день три артиллерийских орудия М777 американского производства, два минометных расчета и один пикап ВСУ.

Российские военные отразили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России