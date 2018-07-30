Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские военнослужащие из "Центральной" группировки сил отразили и сорвали за последние сутки проведения специальной военной операции семь штурмовых атак Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении. Соответствующее заявление в рамках выступления перед СМИ на регулярном брифинге от 26 августа сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Он пояснил, что боевые задачи выполнялись при участии авиации и артиллерии. Со стороны противника работа велась силами отрядов 42-й, 63-й и 67-й механизированных бригад.

В ходе проведения контрбатарейной борьбы вскрыты и подавлены около 20 артиллерийских позиций ВСУ. Уничтожены гаубица "Мста-Б" и 120-миллиметровый миномет противника. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Эксперт подчеркнул, что на указанном направлении СВО потери личного состава противника составили около 60 военнослужащих. Дополнительно поражены боевая машина пехоты, бронированная машина и два пикапа. Специалисты барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожилизенитный ракетный комплекс "Стрела-10". Средства противовоздушной обороны на СВО сбили беспилотник "Фурия".

Корабли ВМФ нанесли удар по объекту портовой инфраструктуры Украины.

Фото и видео: Минобороны России