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Корабли ВМФ нанесли удар по объекту портовой инфраструктуры Украины

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Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

 Российские Вооруженные силы совершили удар крылатыми ракетами морского базирования по порту, который киевский режим использует в военных нуждах. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 25 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Цель удара достигнута. Объект поражен.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Дополнительно боевые подразделения Южной группировки сил за последние сутки проведения специальной военной операции отразили три атаки противника, которые происходили в районах сел Зализнянское, Клещеевка и Старомихайловка в Донецкой народной республике. Потери ВСУ составили до 260 человек ранеными и убитыми, а также один танк, две боевые машины пехоты и две единицы автомобильной техники, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и две гаубицы Д-20.

Замминистра обороны РФ вручил награды военнослужащим в Запорожской области.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вмф россии, всу, игорь конашенков, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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