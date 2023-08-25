Замминистра обороны РФ вручил награды военнослужащим в Запорожской области

Заместитель российского министра по обороне Виктор Горемыкин вручил государственные награды военнослужащим 71-го гвардейского мотострелкового полка, располагающимся на передовых позициях специальной военной операции в Запорожской области. Соответствующую видеозапись с торжественной церемонией опубликовали сотрудники ведомства в социальных сетях.
Ваше мужество и отвага — пример для всех военнослужащих вооруженных сил. Вы — наша гордость, гордость страны, гордость вооруженных сил, своих близких и родных...Вы заслужили, доказав свою верность воинскому долгу, верность присяге.
Виктор Горемыкин, замглавы Минобороны России
Виктор Горемыкин вручил бойцам ордена Мужества, медали "За отвагу", "За храбрость", знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевские кресты и нагрудные знаки "Гвардия"
Суд арестовал мигранта, напавшего на девушку в подмосковном Нахабино.
Фото и видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все