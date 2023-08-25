Замминистра обороны РФ вручил награды военнослужащим в Запорожской области

Виктор Горемыкин посетил передовую линию в зоне СВО.

Заместитель российского министра по обороне Виктор Горемыкин вручил государственные награды военнослужащим 71-го гвардейского мотострелкового полка, располагающимся на передовых позициях специальной военной операции в Запорожской области. Соответствующую видеозапись с торжественной церемонией опубликовали сотрудники ведомства в социальных сетях.

Ваше мужество и отвага — пример для всех военнослужащих вооруженных сил. Вы — наша гордость, гордость страны, гордость вооруженных сил, своих близких и родных...Вы заслужили, доказав свою верность воинскому долгу, верность присяге. Виктор Горемыкин, замглавы Минобороны России

Виктор Горемыкин вручил бойцам ордена Мужества, медали "За отвагу", "За храбрость", знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевские кресты и нагрудные знаки "Гвардия"

Суд арестовал мигранта, напавшего на девушку в подмосковном Нахабино.

Фото и видео: Минобороны России