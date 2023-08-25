Суд арестовал мигранта, напавшего на девушку в подмосковном Нахабино

Молодой человек отправлен под стражу до 23 сентября.

Мужчина, напавший на девушку в Нахабино на территории Московской области, заключен под стражу до 23 сентября. Соответствующее заявление перед журналистами сделала официальный представитель российских правоохранительных органов Ирина Волк. Она пояснила, что около восьми часов утра 23 августа иностранный гражданин напал на девушку из-за того, что она бегала по улице в коротких шортах. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

По ходатайству дознавателя УМВД России по городскому округу Красногорск суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 сентября подозреваемому в совершении хулиганских действий в отношении девушки-спортсменки. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Следственный комитет по региону уточнил, что на мигранта заведено дело об экстремизме по пункту "а" части 2 статьи 282 УК. РФ). Молодой человек заявил девушке о "недопустимости женщинам появляться в общественных местах в открытой одежде", после чего ударил жертву кулаком по лицу.

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Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы, МВД Медиа