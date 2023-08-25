В Крыму разгромили ячейку из исламистов, вербовавших мусульман

Задержаны шестеро подозреваемых.

На территории Крыма российские силовики разгромили ячейку запрещенной на территории страны террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. В настоящее время известно о том, что на полуострове шестеро исламистов вели пропаганду и вербовку среди местных мусульман. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. Специалисты работали совместно с Нацгвардией РФ.

Пресечена деятельность ячейки международной террористической организации … состоявшей из шести членов терструктуры. ЦОС ФСБ РФ

В надзорном ведомстве добавили, что участники террористической структуры занимались незаконной деятельностью, а также придерживались идеологии по созданию всемирного халифата, разрушении институтов светского общества и насильственном свержении национальных правительства. Боевики использовали меры конспирации на собраниях для того, чтобы распространять свою террористическую идеологию среди жителей Крыма. Во время обысков обнвруженва литература с запрещенным содержанием, а также электронные носители и средства связи, денежные средства. Возбуждено уголовное дело.

800 кг гашиша изъяли у контрабандистов таможенники в Ленобласти.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России