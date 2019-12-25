800 кг гашиша изъяли у контрабандистов таможенники в Ленобласти

Его стоимость на "черном" рынке превышает 2 млрд рублей.

Таможенники в Ленинградской области изъяли у контрабандистов 800 кг гашиша. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

Наркотики нашли в тягаче с полуприцепом, который прибыл из Эстонии. В транспортном средстве контрабандисты оборудовали тайники, где спрятали 265 полимерных пакетов с гашишем. Его стоимость на "черном" рынке превышает 2 млрд рублей.

Совместно с ФСБ таможенники задержали трех участников преступной группы – граждан Литвы. Возбуждено уголовное дело.

В апреле в Петербурге таможенники изъяли у контрабандистов почти 800 кг гашиша, ввезенного из Европы. В грузовик был сделан тайник, в котором находились 7 600 плиток с гашишем.

Фото: ФТС России