На Украине назвали оружие для победы над РФ

Среди них - ракетные комплексы "Град" и "Смерч".

Украинское сетевое издание Defense Express назвало виды вооружения, которые позволят стране победить Россию.

Данным вооружением обозреватели СМИ назвали тактические ракетные комплексы "Ольха" и "Сапсан", а также модернизированную "Вербу" и советские "Град" и "Смерч".

Решающим фактором здесь является, скорее, номенклатура боеприпасов, которая поставляется к таким комплексам, а также системы управления войсками и огнем, под которые "подвязаны" эти все реактивные системы. из публикации Defense Express

Сетевое издание привело в пример последний конфликта в Нагорном Карабахе. Отмечается, что победивший в нем Азербайджан обладал множеством разнообразных ракетных комплексов. По мнению авторов материала, решающую роль в данном конфликте сыграли автоматизированные системы управления огнем и усовершенствованные боеприпасы к ракетным комплексам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о завершении испытаний и принятии на вооружение ракетного комплекса "Нептун". По его словам, данное оружие якобы способно "противодействовать российской агрессии" в зоне морской границы с РФ.

Фото: Минобороны РФ