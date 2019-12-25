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На Украине назвали оружие для победы над РФ
Сегодня, 16:25
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На Украине назвали оружие для победы над РФ

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Среди них - ракетные комплексы "Град" и "Смерч".

Украинское сетевое издание Defense Express назвало виды вооружения, которые позволят стране победить Россию.

Данным вооружением обозреватели СМИ назвали тактические ракетные комплексы "Ольха" и "Сапсан", а также модернизированную "Вербу" и советские "Град" и "Смерч".

Решающим фактором здесь является, скорее, номенклатура боеприпасов, которая поставляется к таким комплексам, а также системы управления войсками и огнем, под которые "подвязаны" эти все реактивные системы.

из публикации Defense Express

Сетевое издание привело в пример последний конфликта в Нагорном Карабахе. Отмечается, что победивший в нем Азербайджан обладал множеством разнообразных ракетных комплексов. По мнению авторов материала, решающую роль в данном конфликте сыграли автоматизированные системы управления огнем и усовершенствованные боеприпасы к ракетным комплексам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о завершении испытаний и принятии на вооружение ракетного комплекса "Нептун". По его словам, данное оружие якобы способно "противодействовать российской агрессии" в зоне морской границы с РФ.

Фото: Минобороны РФ

Теги: вооружение рф, ракетный комплекс, россия, украина
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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