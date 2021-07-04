Зеленский сообщил о принятии на вооружение ракетного комплекса "Нептун"

Данное оружие якобы способно "противодействовать российской агрессии".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о завершении испытаний и принятии на вооружение ракетного комплекса "Нептун". Об этом он сказал в ходе своего выступления перед моряками в Одессе. Текст обращения представлен на сайте президента Украины.

По словам Зеленского, данное оружие якобы способно "противодействовать российской агрессии" в зоне морской границы с РФ.

Успешно завершены государственные испытания и принят на вооружение отечественный ракетный комплекс "Нептун", который дает возможность достойно противодействовать российской агрессии в акватории Черного и Азовского морей. Владимир Зеленский, президент Украины

Он отметил, что учения Sea Breeze демонстрируют единство в противостоянии военным угрозам, в частности "агрессивным действиям Российской Федерации".

Ранее мы сообщали, что Турция построит для Украины военный корабль к 2023 году.

Видео: Youtube/НАШ