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Зеленский ответил на слова Путина о едином народе
Сегодня, 9:48
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Зеленский ответил на слова Путина о едином народе

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По его словам, у русских и украинцев есть много общего, однако, этого не достаточно, чтобы называться единым народом.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова его российского коллеги Владимира Путина о том, что русские и украинцы являются единым народом, о чем он сказал в ходе прямой линии 30 июня. Украинский лидер дал интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Давайте, наконец-то, расставим точки над "i". Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии.

Владимир Зеленский, президент Украины

Он подчеркнул, если бы русские и украинцы были единым народом, то в российской столице, скорее всего, как валюта использовались гривны, а на здании Госдумы был бы установлен государственный флаг Украины.

По словам Зеленского, возможно, в будущем появится нечто общее между двумя народами, однако для этого требуется в настоящее время "остановить тотальное разделение между странами". 

Напомним, Путин заявил, что в ближайшем будущем он напишет аналитическую статью по истории русского народа, а также о его тесной связи с Украиной. 

Ранее российский лидер рассказал о том, что президент Украины Владимир Зеленский полностью отдал страну под внешнее управление.

Фото: president.gov.ua

Теги: владимир зеленский, владимир путин, русские и украинцы
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 3 ) Посмотреть все

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Аноним
Сегодня 10:26

Владимиру нужно выступать в камеди-клаб. Здорово у него получается, или писать для него тексты. Ну где вы видали юмориста в роли Президента. Жаль, такой хороший артист пропал.

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Аноним
Сегодня 10:26

а может наоборот в украине должны ходить рубли

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Аноним
Сегодня 10:27

Кто-то ещё сомневается в тупости этого клоуна?

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