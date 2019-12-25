Зеленский ответил на слова Путина о едином народе

По его словам, у русских и украинцев есть много общего, однако, этого не достаточно, чтобы называться единым народом.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова его российского коллеги Владимира Путина о том, что русские и украинцы являются единым народом, о чем он сказал в ходе прямой линии 30 июня. Украинский лидер дал интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Давайте, наконец-то, расставим точки над "i". Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии. Владимир Зеленский, президент Украины

Он подчеркнул, если бы русские и украинцы были единым народом, то в российской столице, скорее всего, как валюта использовались гривны, а на здании Госдумы был бы установлен государственный флаг Украины.

По словам Зеленского, возможно, в будущем появится нечто общее между двумя народами, однако для этого требуется в настоящее время "остановить тотальное разделение между странами".

Напомним, Путин заявил, что в ближайшем будущем он напишет аналитическую статью по истории русского народа, а также о его тесной связи с Украиной.

Ранее российский лидер рассказал о том, что президент Украины Владимир Зеленский полностью отдал страну под внешнее управление.

Фото: president.gov.ua