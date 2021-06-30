Путин заявил, что не считает украинский народ недружественным

Он считает, что власти Украины являются недружественными РФ, а не народ.

Президент России Владимир Путин заявил, что он не считает народ Украины недружественным. Об этом он сказал в ходе прямой линии.

По словам российского лидера, представители русской и украинской наций являются единым народом. Путин отметил, что нынешние украинские власти, в отличии от граждан своего государства, являются недружественными РФ.

Я не считаю украинский народ недружественным народом. Я уже много раз говорил об этом и могу повторить еще раз. Я считаю, что украинцы и русские - это вообще один народ. Владимир Путин, президент РФ

Кроме того, глава государства подчеркнул, что в Украине хотят укреплять отношения с Россией, однако это невозможно осуществить из-за позиции Киева.

Ранее Путин заявил, что Зеленский отдал Украину под полное внешнее управление.

Видео: прямая линия с Владимиром Путиным

