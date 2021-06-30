Путин заявил, что не считает украинский народ недружественным

Президент России Владимир Путин заявил, что он не считает народ Украины недружественным. Об этом он сказал в ходе прямой линии.
По словам российского лидера, представители русской и украинской наций являются единым народом. Путин отметил, что нынешние украинские власти, в отличии от граждан своего государства, являются недружественными РФ.
Я не считаю украинский народ недружественным народом. Я уже много раз говорил об этом и могу повторить еще раз. Я считаю, что украинцы и русские - это вообще один народ.
Владимир Путин, президент РФ
Кроме того, глава государства подчеркнул, что в Украине хотят укреплять отношения с Россией, однако это невозможно осуществить из-за позиции Киева.
Ранее Путин заявил, что Зеленский отдал Украину под полное внешнее управление.
Видео: прямая линия с Владимиром Путиным
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