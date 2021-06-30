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Путин: ответа на вопрос, как начнется учебный год, пока нет

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Глава государства заявил, что для учащихся младших классов обучение будет проходить в очном формате.

Президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент пока неизвестно, когда у российских школьников и гимназистов начнется учебный год. Об этом он сказал в ходе прямой линии.

По его словам, возможно, учащихся младших классов не станут отправлять на "удаленку", а учебный год для них начнется и продолжится в очном формате, однако, пока нельзя сказать, когда обучение начнется. 

Скорее всего, в начальных классах учебный процесс будет организован в обычном режиме, а в старших - надо будет посмотреть исходя из конкретной [эпидемиологической] ситуации.

Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер отметил, что на данный момент сложно предположить, как будет развиваться эпидемиологическая обстановка в государстве. Он напомнил, в 2020 году начальные классы практически не закрывали в условиях пандемии коронавируса.

Ранее Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от COVID-19.

Видео: прямая линия с Владимиром Путиным

Теги: владимир путин, прямая линия с владимиром путиным, учебный год, школы
Категории: Новости России, Лента новостей,

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