Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от COVID-19

На данный момент от коронавируса вакцинировались около 23 миллионов граждан страны.

Президент России Владимир Путин заявил, что он является противников обязательно вакцинации. Об этом российский лидер сказал в ходе прямой линии.

По его словам, остановить пандемию коронавируса можно только с помощью вакцинации. Глава государства отметил, что в настоящее время около 23 миллионов граждан России привились от COVID-19.

Я в свое время говорил, как вы помните, о том, что я не поддерживаю обязательную вакцинацию. И продолжаю придерживаться этой же точки зрения. Владимир Путин, президент РФ

Кроме того, он подчеркнул, что трагических последствий вакцинации выявлено не было.

Ранее Путин сообщил о том, что действия региональных властей направлены на то, чтобы предотвратить локдаун.

Видео: прямая линия с Владимиром Путиным