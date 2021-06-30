Путин: власти постараются, чтобы все вопросы после прямой линии были замечены

Глава РФ начал прямую линию с того, что сообщил жителям страны о том, что их обращения не останутся без ответа.

Российский президент Владимир Путин прокомментировал во время начала прямой линии формат мероприятия, а также число отправленных вопросов политику. Глава государства заявил, что ни одно обращение не останется без ответа.

Хочу вас заверить, это на первый взгляд самонадеянное заявление, тем не менее хочу сказать, мы постараемся сделать так, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным. Владимир Путин, президент России

Политик напомнил ведущим прямой линии о том, что обычно в ходе мероприятия он успевает дать порядка 70 или 80 ответов. При этом президент РФ уточнил, что от граждан страны поступили миллионы вопросов и обращений.