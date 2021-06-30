Путин: Зеленский отдал Украину под полное внешнее управление

Глава РФ рассказал, готов ли он встречаться с украинским коллегой.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что президент Украины Владимир Зеленский полностью отдал внешнее управление государством. Об этом политик сообщил во время прямой линии, отвечая на вопрос о том, почему не считает недружественной страной Украину. По мнению гостя мероприятия, украинский народ не является недружественным для россиян, в отличие от местного правительства.

Он Зеленский отдал Украину под полное внешнее управление. Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти - в Берлине и в Париже. Ну о чем разговаривать? Владимир Путин, президент РФ

Путин также отметил, что готов лично встретиться с киевским коллегой, но перед этим необходимо понять что именно можно предметно обсудить на этом мероприятии.

Путин назвал незаконным увольнение за отказ от прививки от COVID-19 при наличии медотвода.

Фото: Прямая линия