Путин назвал незаконным увольнение за отказ от прививки от COVID-19 при наличии медотвода

Глава РФ ответил на вопрос о незаконности отказа работодателя по принятию медотвода.

Российский президент Владимир Путин назвал незаконным увольнение за отказ от прививки от COVID-19 при наличии медицинского отвода. Такое заявление глава государства сделал во время ежегодной прямой линии. Политик уточнил, что работодатель не вправе требовать от сотрудников с медотводом сделанную от COVID-19 прививку.

Это незаконно - сразу могу сказать. Если есть медотвод по медицинским соображениям, требовать вакцинации никто не имеет права. Я думаю, что просто директор школы, где работает ваша супруга, не знает об этом. Вот, надеюсь, что это услышит и вот эти требования незаконные снимет. Владимир Путин, президент РФ

Таким образом Владимир Путин ответил на вопрос москвича Евгения Цветкова. Мужчина рассказал, что его жена работает в одной из школ российской столицы. У женщины есть медотвод от прививки, так как она имеет давнее хроническое заболевание. Этот отвод отказывается принимать директор учебного учреждения. От педагога требуют до 15 июля предоставить сертификат о проведенной вакцинации от коронавируса. В противном случае преподавателя обещают уволить с места работы.

Путин: мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за 10 лет.

Фото: Прямая линия