Путин заявил, что напишет статью по истории русского народа и связи с Украиной

Он надеется, что с ней ознакомятся как в РФ, так и в Украине.

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшем будущем он напишет аналитическую статью по истории русского народа, а также о его тесной связи с Украиной. Об этом он сказал в ходе прямой линии.

Я напишу отдельную аналитическую статью [по данной теме] и надеюсь, что в России и Украине с ней познакомятся люди. Я изложу свое отношение к этому делу. Владимир Путин, президент РФ

Кроме того, глава государства напомнил, что в Израиль приезжают евреи со всего мира. По словам Путина, главной причиной этого является то, что еврейский народ един.

Ранее российский лидер сообщил, что он не считает народ Украины недружественным. Путин отметил, что нынешние украинские власти, в отличие от граждан своего государства, являются недружественными РФ.

Видео: прямая линия с Владимиром Путиным