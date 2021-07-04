Турция построит для Украины военный корабль к 2023 году

Турция построит для Украины военный корабль. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления перед моряками в Одессе, пишет ТАСС.
По словам главы государства, строительство завершится в 2023 году.
Наши турецкие друзья активно поддерживают развитие корабельного состава Военно-морских сил Украины. Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции.
Владимир Зеленский, президент Украины
Он отметил, что также Турция поставит Военно-морским силам Украины свои БПЛА Bayraktar. По словам Зеленского, в настоящее время украинские военные, которые будут управлять беспилотниками, уже завершают соответствующую подготовку на территории Турции.
Ранее украинский лидер заявил, что он не согласен с мнением своего российского коллеги о том, что русские и украинцы являются одним народом. По словам Зеленского, если бы это являлось таковым, то в российской столице, скорее всего, как валюта, использовались гривны, а на здании Госдумы был бы установлен флаг Украины
Видео: Youtube/НАШ
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