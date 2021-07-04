Турция построит для Украины военный корабль к 2023 году

Кроме того, Турция поставит ВСУ беспилотники Bayraktar.

Турция построит для Украины военный корабль. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления перед моряками в Одессе, пишет ТАСС.

По словам главы государства, строительство завершится в 2023 году.

Наши турецкие друзья активно поддерживают развитие корабельного состава Военно-морских сил Украины. Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции. Владимир Зеленский, президент Украины

Он отметил, что также Турция поставит Военно-морским силам Украины свои БПЛА Bayraktar. По словам Зеленского, в настоящее время украинские военные, которые будут управлять беспилотниками, уже завершают соответствующую подготовку на территории Турции.

Ранее украинский лидер заявил, что он не согласен с мнением своего российского коллеги о том, что русские и украинцы являются одним народом. По словам Зеленского, если бы это являлось таковым, то в российской столице, скорее всего, как валюта, использовались гривны, а на здании Госдумы был бы установлен флаг Украины

Видео: Youtube/НАШ