Зеленский заявил, что Минские соглашения "еле живы"

Украинский лидер хочет активизировать урегулирование конфликта на Донбассе.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Минские соглашения, подписанные в 2015 году, "еле живы". Такое заявление политик сделал во время интервью для программы "VIP с Натальей Мосейчук". Запись эфира опубликована на YouTube-канале "1+1". Гость эфира надеется, его переговоры с путиным и Байденом помогут активизировать процесс урегулирования ситуации на Донбассе.

То, что было подписано в 2015 году, я считаю, что оно еле живое... то, что это единственный документ иди единственная agenda - это правда. Ее не нужно закрывать, но нужно открывать другую agenda. Владимир Зеленский, президент Украины

Глава государства заметил, что Киеву следует надеяться на проведение встреч с российским и американским президентами. Зеленский полагает, что эти переговоры могли открыть другую повестку дня для решения имеющихся вопросов. Политик добавил, что, по крайней мере, следует попробовать обновить эту agenda.

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Видео: YouTube / TCH