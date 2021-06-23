МИД ФРГ: "нормандскому формату" нужна новая динамика

Переговоры в "нормандском формате" по Украине нуждаются в новой динамике. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас по итогам переговоров с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном, пишет ТАСС.
По его словам, в настоящее время в этом направлении ведется активная работа.
Минские соглашения должны быть реализованы, в "нормандском формате" нам нужна новая динамика.
Хайко Маас, глава МИД ФРГ
Он отметил, что в этом вопросе очень важна поддержка Соединенных Штатов Америки. В апреле текущего года министр заявил, что "нормандский формат" остается подходящей площадкой для деэскалации конфликта на юго-востоке Украины.
Ранее Маас заявил, что Германия не видит необходимости пересматривать отношения с РФ. По его словам, власти страны заинтересованы в хороших отношениях с Москвой, поэтому следует оставлять открытым окно для конструктивного диалога.
Видео: YouTube / News Now
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