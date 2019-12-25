NI раскрыл вероятность исхода боя российского Су-35 и европейского "Тайфуна"

The National Interest сравнил характеристики двух боевых самолетов.

The National Interest раскрыл вероятность исхода воздушного боя российского Су-35 и "Тайфуна" (Eurofighter Typhoon). Автор публикации считает российский боевой самолет основным конкурентом европейского. При этом победителем сражения эксперт все же считает последний борт. Специалист рассказал, что многие страны ЕС, включая Италию и Испанию, а также вышедшую из союза Великобританию, отдают предпочтение "Тайфуну" из-за того, что н хорошо показывает себя в небе.

Российский Су-35 имеет похожие характеристики с европейским самолетом. Пилоты отмечают его отличное управление на низких скоростях, а также большой угол атаки. Однако иностранцы не знают об эффективности систем опознавания цели в боевых условиях.

Европейский "Тайфун" имеет преимущество за счет кабины летчика. Также в скором времени Eurofighter Typhoon будет вооружен управляемой ракетой MBDA Meteor. Она поступит на вооружение ВВС Британии. Уже сейчас данное оружие специалисты считают "козырным тузом", так как Россия не имеет схожего вооружения.

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Фото: Минобороны России