Путин анонсировал поставку на боевое дежурство уникальных систем вооружений

Президент России Владимир Путин заявил, что в скором времени в строй армии РФ войдут новые уникальные системы вооружений. Об этом он сказал в ходе встречи с выпускниками военных высших учебных заведений в Кремле.
По его словам, на боевом дежурстве уже находятся комплексы "Авангард" и "Кинжал".
На подходе другие уникальные системы вооружений, среди них - межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", корабельная гиперзвуковая ракета "Циркон", зенитные системы С-500 "Прометей" и другие комплексы.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее военный эксперт The National Interest Питер Сучиу заявил, что российская планирующая бомбовая кассета ПБК-500У СПБЭ-К "Дрель" является идеальным оружием для уничтожения противника. Публицист отметил устойчивость "Дрели" к помехам, которые способны создать системы РЭБ противника. По его словам, конструкторы российской бомбы намеренно сделали небольшой радиус действия для того, чтобы эффективно поражать движущиеся цели.
Видео: YouTube / Россия 24
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