The National Interest создал топ-пять преимуществ РФ в регионе.

В США назвали топ-5 мощных аргументов арктического величия России. Об этом материал в издании The National Interest выпустил аналитик Роберт Фарли. По мнению специалиста, сейчас Москва жёстко отстаивает свои позиции в данном регионе, а ее мощи хватит на то, чтобы дать отпор противнику.

В числе преимуществ России военный эксперт назвал сильный подводный атомный флот, включающий ледоколы, которыху военных достаточно много. Фарли полагает, что этот флот следует считать самым крупным и развитым в мире. Атомные ледоколы гарантируют стране военный и экономический доступ к арктическому региону в полной мере, включая проход судов по Северному морскому пути. Свобода плавания дает РФ потенциал для развития собственной стратегии по Заполярью.

Вторым важным пунктом величия Москвы в Арктике специалист считает находящиеся на вооружении стратегические подводные лодки проекта "Акула". Это оружие использовалось СССР еще во времена холодной войны против США. Одна из этих АПЛ ("Дмитрий Донской"), несёт на своем борту 20 ядерных ракет "Булава".

Следующим аргументом "за" превосходство России в регионе Фарли видит расположение истребителей-перехватчиков МиГ-31, вооружённых несколькими типами ракет. Еще одним фактором преимущества автор публикации назвал турбовинтовые стратегические бомбардировщики Ту-95 "Медведь". Завершающим пятым инструментом влияния Москвы в Заполярье стал арктический спецназ. В США полагают, что военные способны атаковать вражескую инфраструктуру в экстремальных условиях холодов.

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