Путин подготовил статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны

Она будет опубликована в одном из ведущих изданий Германии.

Президент России Владимир Путин подготовил специальную статью к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Об этом было сообщено в эфире телеканала "Россия 1".

По данным СМИ, данный материал будет опубликован в одном из ведущих изданий ФРГ.

Помимо этого, российский лидер 22 июня, в День памяти и скорби, возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата, а также выступит с речью.

Напомним, в июне прошлого года Владимир Путин опубликовал статью о Второй мировой войне в издании The National Interest. В ней он отметил большой вклад Советского Союза в победу над нацизмом, а также отстаивание РФ исторической правды о Второй мировой войне. Данный материал был опубликован на пяти иностранных языках.

Ранее глава России в ходе своего выступления на Параде Победы в Москве заявил, что в настоящее время многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире.

Фото: kremlin.ru