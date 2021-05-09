Путин: агрессорам нет пощады и прощения

Президент России выступил с речью на Параде Победы в Москве.

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Параде Победы в Москве заявил, что в настоящее время многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире.

По словам главы государства, история требует делать выводы и извлекать из нее уроки, а Великая Отечественная война принесла человечеству множество сложных испытаний, которые невозможно забыть. Также Путин подчеркнул, что нельзя прощать и оправдывать тех, кто снова замышляет агрессивные планы.

К сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение. Владимир Путин, президент РФ

Президент России отметил, что среди оправдывающих и продвигающих нацизм находятся не только разного рода радикалы и группировки международных террористов.

Ранее мы сообщали, что во Львове начали демонтировать Монумент славы Советской армии.

Фото: пресс-служба администрации президента РФ

Видео: Первый канал

