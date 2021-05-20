Путин заявил о "промывке мозгов" молодежи России

Глава государства убежден, что этого нельзя допускать.

Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время наблюдается тенденция оболгать и извратить события Великой Отечественной войны. Об это было сказано в ходе заседания Российского оргкомитета "Победа".

По его словам, этими действиями пытаются "промыть мозги" молодым жителям России.

У нас тоже молодым людям так промывают мозги, что они поклоняются тем, кто убивал их дедов и прадедов, этого нельзя допускать. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер уверен, такие шаги предпринимаются для сдерживания России. По его словам, с течением времени, когда постепенно уходит из жизни поколение воевавших в Великой отечественной войне, возрастает ответственность за сохранение их наследия.

Напомним, в своем послании Федеральному собранию Путин выразил недовольство тем, что некоторые современные школьные учебники по истории государства недостаточно уделяют внимания Сталинградской битве. Минпросвещения позже сообщило, что этот учебник был найден и изъят из библиотек учебных заведений.

Ранее Путин призвал делать все, чтобы не допустить забвения уроков Второй мировой войны.

Видео: Kremlin.ru