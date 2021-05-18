Путин призвал делать все, чтобы не допустить забвения уроков Второй мировой войны

В России призвали страны помнить о последствиях этой трагедии для мирового сообщества.

Российский президент Владимир Путин призвал мировое сообщество делать все необходимое для того, чтобы не допустить забвения уроков Второй мировой войны. Об этом политик рассказал послам из 23 стран во время церемонии вручения верительных грамот. Политик напомнил, что недавно страна праздновала День Победы в ВОВ.

Убеждены, надо делать все, чтобы не допустить повторения трагедии Она началась 22 июня 1941 года, 80 лет назад, когда нацисты вероломно напали на нашу Родину. Мы бережно храним память о тех, кто воевал, кто отдал жизнь за мир и свободу, самоотверженно трудился в тылу. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства подчеркнул, что страны по всему миру обязаны беречь дух союзничества ради борьбы с общими угрозами. Он надеется, что дипломаты смогут выработать объединительную повестку дня ради формирования многополярного и демократического общения, обеспечения процветания человечества и благополучия общества.

Россия выступает за конструктивность в отношениях с Польшей.

Видео: YouTube / Россия 24