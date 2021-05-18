Путин: в России запустят в оборот четвертую вакцину от коронавируса

Президент РФ оценил работу российских специалистов по созданию вакцин от ковида.

Российский президент Владимир Путин заявил, что отечественные ученые и производители скоро запустят в оборот четвертую вакцину от коронавируса. Глава государства напомнил иностранным послам на церемонии вручения верительных грамот о том, что РФ могла быстро и эффективно разработать три препарата для профилактики инфекции COVID-19.

Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной пандемией. Скоро будет запущена в оборот четвертая, набирает темп и вакцинация. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что на данный момент в стране Минздравом зарегистрированы три вакцины. Речь идет о разработке НИЦ имени Гамалеи "Спутнике V", препарате Центра имени Чумакова "КовиВак" и "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор".

Путин заявил о деградации международной системы безопасности.

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