Путин: Россия открыта для сотрудничества со всеми странами

Президент РФ выступил на церемонии вручения верительных грамот.

Российский президент Владимир Путин заявил, что РФ открыта для сотрудничества и взаимодействия со всеми странами. При этом Кремль и МИД рассчитывают на взаимовыгодное партнерство, основанное на равноправии и принципов невмешательства во внутренние дела. Такое заявление глава государства сообщил во время выступления на торжественной церемонии вручения иностранным послам верительных грамот.

Мы готовы работать со всеми без исключения государствами на принципах равноправия и учета интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела. Владимир Путин, президент России

По мнению политика, мировая обстановка осложняется из-за пандемии коронавируса, а также террористической деятельности, деградации системы по контролю над вооружениями и других глобальных проблем.Глава России призвал страны постоянных членов Совета безопасности ООН и другие страны слаженно работать над тем, чтобы быстрее завершилась пандемия.

Путин поручил ввести учет домашних животных.

Видео: YouTube / Россия 24