Путин заявил о деградации международной системы безопасности

Глава России назвал основные угрозы для мира.

Российский президент Владимир Путин заявил о деградации международной системы стратегической безопасности. Заявление политик сделал в рамках обращения к иностранным послам на церемонии вручения верительных грамот. По мнению политика, головы вновь поднимают представители террористических движений, что вызывает в РФ обеспокоенность.

Озабоченность вызывает деградация система стратегической стабильности и контроля над вооружением. Усугубляются проблемы, связанные с международной информационной безопасностью. Высокие риски по-прежнему несут наркоторговля и оргпреступность. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства уточнил, что в настоящее время в активность приводятся застарелых вооруженные конфликты в нескольких регионах. В частности, речь идет о ситуациях, которые складываются в Афганистане, Ливии, Ближнем Востоке. В последнем случае, по словам Путина, мировое сообщество стало свидетелем резкой эскалации. В Москве с тревогой продолжают следить за развитием событий.

Путин: Россия открыта для сотрудничества со всеми странами.

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