Владимир Путин оценил связи РФ с властями Варшавы.

Россия выступает за конструктивность в отношениях с Польшей. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин на торжественной церемонии вручения верительных грамот иностранных послов. Политик уверен, что диалог в Варшавой мог быть более содержательным и продуктивным.

Накопившиеся в двухсторонних отношениях сложные вопросы, безусловно, можно решать, действуя на основе прагматизма и учета интересов друг друга. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства напомнил собравшимся дипломатам из 23 стран, что Россия и Польша являются соседями со стороны Балтики.

Путин: в России запустят в оборот четвертую вакцину от коронавируса.