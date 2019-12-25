Минпросвещения заменит учебники истории, которые раскритиковал Путин

В тех учреждениях, где они использовались, будет усилен курс истории.

В Министерстве просвещения заявили, что с 1 сентября в российских колледжах заменят учебники истории, в которых уделялось мало внимания Сталинградской битве. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Напомним, в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин выразил недовольство тем, что некоторые современные школьные учебники по истории государства недостаточно уделяют внимания Сталинградской битве.

Но самое главное, как я уже сказал, чтобы со следующего учебного года у нас таких учебников не было, и мы это обеспечим. Сергей Кравцов, министр просвещения России

Также Кравцов дал обещание, что в тех колледжах, где обучение велось по этим пособиям, будет усилен курс истории.

Ранее мы сообщали, Минпросвещения нашло учебник истории, о котором говорил Владимир Путин. Им оказалась книга "История России и мира" для 11 класса под редакцией Волобуева от 2013 года.

Фото: pixabay.com

